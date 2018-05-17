Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский считает обвинения в госизмене безосновательными. Об этом заявил телеканалу "Россия 24" его адвокат Андрей Доманский. По его словам, у защиты есть "есть множество моментов, чтобы доказать несостоятельность подозрения, но всему свое время".

"Подозрения — еще не обвинение, и я не знаю, в конечном итоге, по каким статьям его могут обвинять", — подчеркнул он.

Доманский не стал комментировать состояние здоровья журналиста по этическим соображениям. По его словам, защита сделает все возможное для того, чтобы Вышинский получил необходимые ему лекарства. Ранее его жена Ирина сказала, что журналист страдает серьезными заболеваниями, и ему жизненно необходимы медикаменты.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая у подъезда своего дома. Также прошли обыски в центральном офисе агентства "РИА Новости Украина" в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких сотрудников. Затем Вышинский был этапирован в Херсон. Его обвиняют в госизмене.

Как сообщает ТАСС, сегодня суд должен избрать журналисту меру пресечения. Генпрокуратура Украины уже заявила, что будет настаивать на его аресте на два месяца. На допрос по делу Вышинского вызваны 47 свидетелей.