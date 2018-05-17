Теннисистка Мария Шарапова: нужно быть агрессивнее

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над Доминикой Цибулковой из Словакии во втором круге теннисного турнира в Риме. Она заявила, что очень довольна тем, как провела концовку игры. Кроме того, Шарапова призналась, что в первом сете действовала медленно и допустила много ошибок.

"Первый сет я просто хотела забыть. Я начала медленно и не была в игре, не видела мяч нормально, не могла приспособиться, не подходила к мячу как следует, много ошибалась. После этого первого сета я подумала: так нельзя. Нужно быть агрессивнее", — приводит слова теннисистки Sports.ru.

После неудачной первой партии Шарапова сумела вернуться в игру. "Я очень довольна тем, как провела концовку. Рада, что могу показывать теннис более высокого уровня, чем мои соперницы", — добавила россиянка.

Во втором круге Шарапова обыграла Цибулкову в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:2. В следующем раунде она сразится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Встреча состоится 17 мая.