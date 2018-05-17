СКР возбудил дела против 15 конституционных судей Украины

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела против 15 конституционных судей Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией. На основании заключенного международного договора Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Этот договор признан Конституционным судом России соответствующим российской Конституции.

Сразу после этого украинские судьи приняли решение о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей Конституции Украины. Тем самым, по мнению, следствия, они нарушили основополагающий принцип международного права — право народа на самоопределение. Оно закреплено в Уставе ООН, Международном пакте "О гражданских и политических правах", а также в решениях Международного суда ООН.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, дела возбуждены против судей Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьи 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).