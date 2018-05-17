Капитан сборной Канады Макдэвид назвал Дацюка "легендой"

Капитан сборной Канады по хоккею Коннор Макдэвид в преддверии четвертьфинального матча с российской командой на чемпионате мира в Дании дал оценку будущему сопернику, а также выделил в составе россиян Павла Даюцка, которого назвал "легендой".

"Для меня матч с россиянами — это классическое противостояние с большой историей. Всегда приятно и интересно участвовать в матчах против россиян. Очень тяжело играть против такой легенды, как Павел Дацюк. Но у них есть и молодые ребята, которые ему ничем не уступают", — цитирует Макдэвида ТАСС.

Кроме того, 21-летний форвард "Кленовых листьев" выделил в сборной России линию атаки. "Русские, как обычно, одарены в атакующем плане. Сильные и быстрые нападающие, опасное большинство. Вся команда прекрасно катается, для нас это будет тяжелое испытание", — заявил канадец.

Напомним, что четвертьфинальная встреча между сборными Канады и России состоится 17 мая. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.