Из-за перепада температур в Пугачеве возобновились взрывы

Рядом с удмуртским поселком Пугачево вновь начались единичные взрывы снарядов. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, это происходит из-за перепада температур.

На место пожара на бывшем военном полигоне наземные спасательные службы уже вылили 66 тонн воды, еще более 100 тонн на очаг возгорания сбросила авиация.

Ране в МЧС сообщали, открытое горение удалось ликвидировать, и сейчас идет проливка территории. В борьбе с огнем были задействованы почти 500 человек и свыше 100 единиц техники, включая авиацию и пожарные поезда.

Пожар на бывшей воинской части у поселка Пугачево начался днем 16 мая, неразорвавшиеся снаряды стали детонировать. Огонь распространился на площади в 50 гектаров.

Из Пугачева были эвакуированы порядка 2 тысяч жителей. Сегодня жителям разрешено вернуться в дома в сопровождении полицейских, чтобы забрать документы и лекарства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.