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Смена власти в Армении 1 час назад

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17 мая 201811:23

Пашинян призвал сограждан не протестовать по любому поводу

EPA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан перестать протестовать по любому поводу и взять паузу.

Он отметил, что обсуждение и решение проблем должно вестись спокойно, иначе можно "провалить все вопросы".

По его словам, сейчас в Армении не действуют механизмы подавления акций протестов, и граждане пользуются своим правом на свободное выражение мнения.

"Но необходимо понять, что все вопросы сразу не решить", — цитирует Пашиняна "Интерфакс".

17 мая несколько десятков человек проводят акцию протеста у здания Генпрокуратуры Армении и требуют отставки главы ведомства Артура Давтяна.

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