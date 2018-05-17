Пашинян призвал сограждан не протестовать по любому поводу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан перестать протестовать по любому поводу и взять паузу.

Он отметил, что обсуждение и решение проблем должно вестись спокойно, иначе можно "провалить все вопросы".

По его словам, сейчас в Армении не действуют механизмы подавления акций протестов, и граждане пользуются своим правом на свободное выражение мнения.

"Но необходимо понять, что все вопросы сразу не решить", — цитирует Пашиняна "Интерфакс".

17 мая несколько десятков человек проводят акцию протеста у здания Генпрокуратуры Армении и требуют отставки главы ведомства Артура Давтяна.