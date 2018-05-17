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Новое правительство России 1 час назад
Голикова расплакалась, уходя с должности главы Счетной палаты
Государственная дума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.
После обсуждения вопроса о досрочном снятии главы Счетной палаты Голиковой предоставили слово, передает РИА Новости. В конце выступления на глаза экс-главы СП навернулись слезы. Голикова долго сдерживалась, но, когда начала благодарить коллег за сотрудничество, все-таки расплакалась. Депутаты поддержали ее аплодисментами.
Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму президент Владимир Путин. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить Голикову вице-премьером по социальным вопросам в новом составе правительства.
Главой Счетной палаты может стать бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Кудрин уже согласился занять этот пост. Одной из своих задач он назвал снижение коррупции в финансовой сфере. Кудрин подчеркнул, что борьбу с коррупцией нужно совершенствовать, в том числе предотвращать ее.
Коммунисты предложили на пост главы Счетной палаты своего коллегу по фракции Юрия Синельщикова, "Справедливая Россия" — главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР — аудитора от Счетной палаты Максима Рохмистрова.
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