Митрион хочет сразиться с Федором Емельяненко в Москве

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион хотел бы вновь сразиться с россиянином Федором Емельяненко. Он заявил, что даже готов провести бой в Москве, сравнив себя с Рокки. Напомним, что в июне 2017 года Митрион победил Емельяненко на турнире Bellator 180.

"После того, как я побью Бадера, и если Емельяненко повезет в бою с Сонненом, хочу встретиться с Федором в Москве. Хочу победить его. На Рождество. Как Рокки. Давайте повторим это!" – цитирует американца "Спорт-экспресс".

Митрион и Емельяненко могут побороться за звание чемпиона в супертяжелой весовой категории Bellator, если выиграют в своих полуфинальных поединках.