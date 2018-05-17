Банковские счета братьев Магомедовых арестованы

На банковские счета совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест, передает "Интерфакс".

Как известно, Магамедовы обвиняются в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества. Следственный департамент МВД России предъявил Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения по статьям "Мошенничество, растрата, совершенные в особо крупном размере, а также создание преступного сообщества" УК РФ. Последний также обвиняется по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" УК РФ.

Зиявудин Магомедов и его брат являются акционерами нескольких компаний "Суммы", а также глава компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артур Максидов были задержаны 30 марта и на следующий день с санкции Тверского суда Москвы заключены под стражу в СИЗО "Лефортово".

По данным следствия, предприниматели похитили порядка 2,5 миллиарда рублей из бюджетных средств. В МВД отметили, что деятельности организаторов содействовало большое количество физических и юридических лиц, действовавших согласованно и конспиративно на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах.

По данным следствия, местонахождение похищенных денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных копаний за рубеж, пока не установлено.