На пешеходном переходе сбили сразу двоих детей

В социальных сетях активно обсуждается авария, произошедшая в Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе 16 мая. Два ребенка, мальчик и девочка, переходили дорогу и, нерешительно потоптавшись перед "зеброй" несколько секунд, выбежали прямо под колеса несущейся "Шкоды", водитель которой не посчитал необходимым заблаговременно снизить скорость, а затем попросту не смог вовремя затормозить.

От сильного удара оба ребенка подлетели в воздух, а затем упали на асфальт. Пострадавших детей доставили в больницу с сотрясением головного мозга. Свидетели происшествия, уточняя детали, пишут, что у девочки сломана нога.