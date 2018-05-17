Сборная России по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовали обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная России осталась на 66-й позиции. В активе нашей команды 493 балла. Рейтинг по-прежнему возглавляют немецкие футболисты с 1544 очками.

Стоит отметить, что в первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло. Следом за Германией идут команды Бразилии (1384), Бельгии (1346), Португалии (1306), Аргентины (1254), Швейцарии (1179), Франции (1166), Испании (1162), Чили (1146) и Польши (1128).