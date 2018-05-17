Пивной бочонок стал причиной серьезной аварии в Австралии

"Сбежавший" кег с пивом стал причиной аварии в пригороде австралийского Сиднея, сообщает UPI.com. Камера регистратора в пострадавшем автомобиле сняла момент удара.

ДТП произошло ранним утром 15 мая на загруженной дороге в Уэнтвортвилле. Металлическая бочка с пивом, по признанию водителя, возникла "из ниоткуда", хотя на кадрах при внимательном просмотре можно заметить, как она скачет по встречной полосе и перепрыгивает через отбойник.

Сам владелец Toyota не пострадал, однако его легковушку, двигавшуюся в момент столкновения на скорости 68 километров в час, изрядно помяло, о чем свидетельствуют сделанные фотографии.