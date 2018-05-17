Washington Post считает, что главной звездой Крымского моста стал кот

Западные СМИ продолжают обсуждать открытие Крымского моста и не только в политическом аспекте. Washington Post, например, посвятила материал коту Мостику, который живет на этой стройке с рождения.

Журналисты издания считают, что именно он, а не Путин, стал "первопроходцем", поскольку за день до этого пробежал по Крымскому мосту. Кроме того, кот Мостик еще и звезда "Инстаграма", где у него уже больше 35 тысяч подписчиков.

Впрочем, американские журналисты не учли того, что в русской традиции первой в пространство, пока не освоенное человеком, принято запускать кошку. Кроме того, у президента России нет "Инстаграма", так что число подписчиков сравнить не представляется возможным.

Впрочем, кот Мостик, действительно, звезда и любимчик не только дорожных строителей, но и интернет-пользователей. И действительно: он за день до открытия пробежал по Крымскому мосту.

Рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники объекта. Они назвали его в честь Керченского моста Мостиком. Никто не знает, когда именно он родился, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов – 29 ноября.

В 2017 году, когда коту "исполнилось" два года, в подарок от строителей он получил миску креветок.

На данный момент в "Инстаграме" кота Мостика уже больше 550 забавных фотографий.