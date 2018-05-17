Фильм Серебренникова "Лето" претендует на "Золотую пальмовую ветвь"

Фильм "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова может получить "Золотую пальмовую ветвь" 71-го Каннского кинофестиваля. Еще один претендент, согласно рейтингу французских кинокритиков, — картина "На войне" Стефана Бризе.

Издание Le Film Francais составляет каждый день рейтинг на основании мнений французских критиков. Наивысшей оценкой служит изображение золотой пальмы. Из 15 фильмов основного конкурса у "Лета" и "На войне" наибольшее количество "пальм" — по шесть у каждого, сообщает "Интерфакс". Картину Серебренникова высоко оценили журналисты из Le Figaro, Le Parisien, Ouest France, Cahiers du Cinema и других изданий.

Сюжет фильма Серебренникова "Лето" основан на событиях лета 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Виктор Цой записал свой первый альбом, а музыкант Майк Науменко создал группу "Зоопарк". Фильм рассказывает об истории отношений Цоя, Науменко и его жены Натальи.

Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой), фронтмен группы "Звери" Рома Зверь (Майк Науменко), Ирина Старшенбаум (его жена Наталья). В российский прокат фильм выйдет 7 июня.

Кирилл Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа". Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать приезду Серебренникова в Канн. Однако российский лидер ответил, что был бы рад помочь Серебренникову, "но российское правосудие независимо".