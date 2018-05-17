Одноклассники научили искусственный интеллект разбираться в живописи

Социальная сеть Одноклассники совместно с Министерством культуры РФ и порталом "Культура.РФ" запустили проект, который объединит новейшие технологии в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения с шедеврами русской живописи. С помощью технологии распознавания лиц нейросеть будет отмечать героев известных портретов русских художников на фотографиях, загружаемых пользователями из музеев. Проект приурочен к всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 19 мая.

В преддверии "Ночи музеев" крупнейшие российские музеи создали в ОК аккаунты для героев известных полотен. Среди них — "Девочка с персиками" Серова (Государственная Третьяковская галерея, Москва), "Портрет Лермонтова" работы Григория Яковлева (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), "Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс" Репина (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань), "Анфиса" кисти Сурикова (Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова) и другие.

Благодаря новым технологиям пользователи ОК примут участие в уникальном флешмобе. Посетители музеев смогут опубликовать в социальной сети селфи с одним из портретов с хештегом #шедеврыиззапасников, тегом главной темы "Ночи музеев", а нейросеть ОК мгновенно "узнает" лица на фото: лицо пользователя и лицо героя картины. Так на фотографиях пользователей появится, к примеру, "Девочка с персиками" или Лермонтов. Все авторы селфи с портретами, участвующими в акции, получат подписку на сервисы ОК и персонализированные тематические подборки с материалами от портала "Культура.РФ".

Таким образом по страницам картин в социальной сети можно будет понять их популярность среди посетителей музеев в разное время. В дальнейшем ОК совместно с Министерством культуры РФ планируют масштабировать проект с созданием профилей известных картин: в соцсети появятся страницы большого количества полотен из крупнейших художественных музеев по всей России.

В основе проекта — технология компьютерного зрения для поиска и идентификации лиц пользователей на фотографиях, размещенных в соцсети, запущенная ОК в начале марта.С помощью нее пользователи получают больше поводов для обмена эмоциями со своими близкими, а также находят своих старых знакомых или родственников в других городах и странах.

Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», "Видео" и OK Live социальной сети Одноклассники: