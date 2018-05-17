Одноклассники научили искусственный интеллект разбираться в живописи
Социальная сеть Одноклассники совместно с Министерством культуры РФ и порталом "Культура.РФ" запустили проект, который объединит новейшие технологии в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения с шедеврами русской живописи. С помощью технологии распознавания лиц нейросеть будет отмечать героев известных портретов русских художников на фотографиях, загружаемых пользователями из музеев. Проект приурочен к всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 19 мая.
В преддверии "Ночи музеев" крупнейшие российские музеи создали в ОК аккаунты для героев известных полотен. Среди них — "Девочка с персиками" Серова (Государственная Третьяковская галерея, Москва), "Портрет Лермонтова" работы Григория Яковлева (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), "Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс" Репина (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань), "Анфиса" кисти Сурикова (Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова) и другие.
Благодаря новым технологиям пользователи ОК примут участие в уникальном флешмобе. Посетители музеев смогут опубликовать в социальной сети селфи с одним из портретов с хештегом #шедеврыиззапасников, тегом главной темы "Ночи музеев", а нейросеть ОК мгновенно "узнает" лица на фото: лицо пользователя и лицо героя картины. Так на фотографиях пользователей появится, к примеру, "Девочка с персиками" или Лермонтов. Все авторы селфи с портретами, участвующими в акции, получат подписку на сервисы ОК и персонализированные тематические подборки с материалами от портала "Культура.РФ".
Таким образом по страницам картин в социальной сети можно будет понять их популярность среди посетителей музеев в разное время. В дальнейшем ОК совместно с Министерством культуры РФ планируют масштабировать проект с созданием профилей известных картин: в соцсети появятся страницы большого количества полотен из крупнейших художественных музеев по всей России.
В основе проекта — технология компьютерного зрения для поиска и идентификации лиц пользователей на фотографиях, размещенных в соцсети, запущенная ОК в начале марта.С помощью нее пользователи получают больше поводов для обмена эмоциями со своими близкими, а также находят своих старых знакомых или родственников в других городах и странах.
Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», "Видео" и OK Live социальной сети Одноклассники:
"Мы стремимся к тому, чтобы технологии социальной сети давали новый опыт пользователям и помогали не только общаться с друзьями и делиться эмоциями, но и узнавать что-то новое. Совместно с Министерством культуры РФ и крупнейшими музеями у нас получилось объединить в одном проекте шедевры живописи с новыми разработками в области искусственного интеллекта. Для пользователей это возможность в буквальном смысле соприкоснуться с искусством и поближе узнать мировые шедевры, словно новых друзей в соцсети".
Сейчас
Отец Меган Маркл не приедет на ее свадьбу с принцем Гарри
Картина дня
-
Суд Херсона выберет меру пресечения Кириллу Вышинскому
- Дума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты
- Банковские счета братьев Магомедовых арестованы
- Котлера погубили проблемы в семье и банкротство
- Дума приняла закон о безопасности акватории Крымского моста
Самое читаемое
-
Отец выпрыгнул из самолета за несколько минут до крушения, оставив внутри сына
- Бактерии вместо мяса: эксперты проверили пельмени известных производителей
- Части Гавайев может не стать в ближайшие дни
- В заброшенном морге в Москве нашли свежий скелет
- В столице проститутки выдавали себя за малярш. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа
- АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Блокчейн будет принадлежать России
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Сердце Крымского моста. Видео
- Футбольно-политический скандал в Германии
- Авиакомпания издевалась над инвалидом
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- "Айтеко" объявляет о всеобщей "мобилизации" волонтеров
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В безвоздушном пространстве: что случилось на борту самолета во Внукове
- Опасности каршеринга: почему модный вид транспорта попадает в полицейские сводки
- Речка Лихоборка на севере Москвы заполнилась жидким бетоном
- В Мытищах пресекли сбыт большой партии тяжелого наркотика
- Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие
- Дышащие формы: в Новой Третьяковке - выставка Вадима Космачева
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо