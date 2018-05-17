Владислав Третьяк: не верю, что у сборной Канады слабые вратари

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался по поводу предстоящего четвертьфинального матча сборных России и Канады. По его мнению, многое в этой встрече будет зависеть от характера игроков и дисциплины. Кроме того, он не согласился, что у канадцев на турнире слабые вратари.

"Думаю, от мастерства в четвертьфинале с канадцами все будет зависеть меньше, чем от характера и дисциплины. Вот что будет определяющим. И, конечно, игра вратарей", — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Также глава ФХР заявил, что не верит, что у сборной Канады слабые голкиперы. "Нет здесь слабых вратарей, просто игры у кого-то могут быть не самые удачные. Хотя очень многие, конечно, говорят, что вратари – это слабое звено канадцев", — пояснил Третьяк.

Стоит отметить, что основной страж ворот сборной Канады Дарси Кемпер занимает 18-е место на чемпионате мира по хоккею с шайбой по проценту отраженных бросков (87,88%). Напомним, что встреча между российскими и канадскими хоккеистами начнется 17 мая в 17:15 по московскому времени.