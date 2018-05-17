Дума приняла закон о безопасности акватории Крымского моста

В первом чтении Госдума приняла правительственный законопроект, наделяющий Росгвардию правом эвакуировать суда из зон, прилегающих к Крымскому мосту, а также газопроводу и энергомосту под Керченским проливом, передает "Интерфакс".

15 мая Крымский мост открылся для автомобильного транспорта, строительство железнодорожной переправы продолжается.

Сейчас Росгвардия обладает полномочиями осуществлять досмотр судов, который нарушают правила судоходства у охраняемых объектов, но у гвардейцев нет права эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству.

Законопроект дает право военнослужащим Росгвардии доставлять на спецстоянки суда, владельцы которых нарушили статью Кодекса об административных правонарушениях, регламентирующую наказание за нарушение правил плавания (статья 11.7 КоАП РФ).

Данная статья устанавливает наказание за нарушение границ, запрещенных для плавания или временно опасных районов.

Законопроект предлагается распространить не только на зону охраны, прилегающую к Крымскому мосту, газопроводу и энергомосту под Керченским проливом, но и другие водные акватории, в районе которых запрещено плавание.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, законопроект предложен для обеспечения безопасности транспортного перехода через Керченский пролив.