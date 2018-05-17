Счет пошел на мегатонны. СМИ узнали мощность заряда "Посейдона"
Мощность ядерного заряда для подводного робота "Посейдон" может достичь двух мегатонн. Аналогичное взрывное устройство планируют ставить на гиперзвуковые боевые блоки "Авангард", сообщил агентству ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Собеседник пояснил, что столь разрушительный заряд нужен для уничтожения укрепленных военно-морских баз. Хотя, стоит вспомнить, что японский город Хиросима сравняла с землей бомба мощностью менее 20 килотонн.
Также источник считает, что робот сможет двигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час.
Напомним, впервые о новейшем российском подводном роботе рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта этого года. Президент заявил, что морские дроны способны нести как обычные боеголовки, так и ядерные. Поэтому их можно использовать для уничтожения любых целей: от целых авианесущих ударных групп до портов и береговых баз.
А в 2017 году завершены испытания компактного ядерного реактора, который будет снабжать энергией перспективные беспилотники. Он получился в 100 раз меньше, чем силовые установки обычных подводных лодок, и в 200 раз быстрее набирает максимальную мощность, добавил глава государства.
Сразу после выступления Владимира Путина Министерство обороны России объявило конкурс, где выбирали название для новейшего оружия. Основными вариантами стали "Аврора", "Прибой" и "Посейдон". Победил последний.
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