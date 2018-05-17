Древнерусское городище оказалось под угрозой из-за разработки карьера

Столетние вязы и сосны вырубают в окрестностях древнего Вышгорода-на-Яхроме. Четыре века назад это был один из богатейших городов Московского княжества. Ныне это уникальный археологический комплекс, памятник федерального значения, расположенный на севере Подмосковья. Кто и зачем уничтожает реликтовый лес и ведет наступление на историческое городище?

Несколько шагов вброд через реку и вот она — картина, ради которой стоит уехать из Москвы: столетние вязы, чистые родники, уникальный ландшафт древнерусского городища Вышгород. Природа, не тронутая человеком. Пока не тронутая.

Манипулятор растаскивает вековые сосны. Подрядчик разрабатывает новый карьер.

"Еще пару месяцев назад здесь был прекрасный лес. Сейчас мы видим такую картину — все перерыто, все уничтожено", — жалуется Андрей Есауленко, житель деревни Пуриха.

Тяжелая техника все ближе подбирается к холму, где когда-то стоял древний Вышгород-на-Яхроме. Укрепленное поселение, которое просуществовало до XVII века, сегодня является памятником федерального значения.

"Разработки находятся на расстоянии порядка 250-300 метров. Вот территория городища Вышгород — памятника федерального значения, и вот территория карьера", — показывает Юрий Арефьев, житель деревни Пуриха.

Местные жители боятся, что разработка карьера может уничтожить уникальный культурный слой.

"Там до сих пор есть неописанные памятники под ногами, следы средневекового некрополя. Там найдено несколько селищ. Думаю, если нормальную разведку провести, то там будет еще, еще и еще!" – считает Станислав Ермаков, специалист по охране памятников.

Несмотря на это, работы в карьере никто не останавливает. Рабочие спешат, забывая о безопасности.

Прогулка по тропам исторического городища Вышгород незаметно для самого отдыхающего может закончиться на особо опасном объекте. Территория, где ведется разработка карьера и вырубка леса, никак не ограждена. Информационных табличек нет.

Известно, что по договору аренды право распоряжаться почти 20-ю гектарами земли получила компания "Дорстрой-12". Ее представители ситуацию никак не комментирует. Тем временем, историки предлагают еще раз взвесить все риски.

"С 2006 года все памятники археологии федерального уровня находятся в ведении местных властей. Здесь надо к Вышгороду отнестись повнимательнее, потому что в окрестностях Москвы другого такого места нет", — объясняет историк Наталия Табунова.

А активисты пытаются отстоять неприкосновенность памятника через надзорные ведомства. Пишут письма в прокуратуру и федеральное агентство лесного хозяйства. Осталось дождаться ответа.