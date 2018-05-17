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Нефть и газ 41 минута назад

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17 мая 201813:38

Назад в будущее: нефть превысила отметку ноября 2014-го

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов достигла значения в 80,12 доллара за баррель. Порог в 80 долларов был преодолен впервые с 25 ноября 2014 года.

Цены на черное золото растут второй день после публикации Минэнерго США доклада по нефтяным запасам США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 0,3% — до 432,4 миллиона баррелей. При этом ожидалось более умеренное снижение — на 0,18%, до 433,04 миллиона баррелей, сообщает РИА Новости.

Кроме того цены подталкивают вверх и опасения относительно развития ситуации вокруг Ирана. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое в 2015 году было достигнуто "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия).

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