Футболист "Локомотива" Денисов: Черчесов пообещал сломать мне шею

Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов, ставший чемпионом России в нынешнем сезоне, рассказал о причине конфликта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Ссора между ними произошла после матча московского "Динамо" с санкт-петербургским "Зенитом" в 2015 году.

Черчесову, возглавлявшему в то время "бело-голубых", не понравился вопрос Денисова о причинах отсутствия Артура Юсупова в составе команды на игру с питерским клубом. "Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: "Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю", — цитирует Денисова Sports.ru.

Футболист не пошел в душ с тренером, чтобы выяснить с ним отношения. "Моя реакция: "Саламыч, у меня четверо детей. Я вам больше руки не подам, вы со мной не имеете права так разговаривать". Подраться мне не проблема, но представьте – подраться с тренером в душе! Он орал еще минут 10, я собрал сумки и уехал", — вспомнил полузащитник "Локомотива".

После этого случая отношения между футболистом и тренером испортились окончательно. Станислав Черчесов, возглавив сборную России, ни разу не пригласил Денисова в команду.