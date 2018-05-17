Огонь в Пугачеве будут тушить еще трое суток

Тушить огонь на территории бывшей войсковой части близ удмуртского поселка Пугачево будут еще трое суток. Об это рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Он пояснил, что сотрудники ООО "Специальные технологии", которое занимается утилизацией боеприпасов на арсенале, должны будут удостовериться, что нет опасности новых взрывов. По его словам, хлопки, которые слышатся близ зоны пожара, происходят от разрывов раскаленных снарядов после того, как на них попадает холодная вода.

"Металл нагревает солнце. Снаряды от холодной воды разрушаются и от огня тоже, земля нагрета тоже. Раскаленный металл разрушается и происходит разрыв", — пояснил Фомин.

Сейчас осталось несколько очагов возгорания. На месте ЧП работают более 400 человек и более 100 единиц техники. В тушении задействован самолет-амфибия БЕ-200 и вертолет Ми-8. Территория контролируется с беспилотников. Всего на данный момент на место пожара вылито более 405 тонн воды.

Точное место возгорания пока не обнаружено. По словам Фомина, максимальная общая площадь пожара — около 300 гектаров, но по визуальному контролю прогорело около 270 гектаров травы.

Пожар на бывшей воинской части у поселка Пугачево начался днем 16 мая, неразорвавшиеся снаряды стали детонировать. В результате ЧП никто не пострадал. Местные жители эвакуировались в безопасные места.

Летом 2011 года в Пугачеве произошел крупный пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. В результате ЧП тогда погибли три человека, пострадали около 100 человек. Было повреждено свыше 3 тысяч домов в 32 населенных пунктах. Эвакуировать пришлось 28 тысяч человек. К пожару привело несоблюдение требований безопасности при работах с боеприпасами.