МВД поможет скорее получить российское гражданство 82-летней блокаднице из Донецка

Некоторое время назад журналисты узнали о 82-летней Клавдии Мальцевой. Женщина выжила в блокандном Ленинграде, во времена СССР жила с мужем в разных городах, поселившись впоследствии в Донецке.

После распада СССР она получила украинский паспорт, а в 2014 году, после госпереворота на Украине, перестала получать пенсию. В 2017-м родственники уговорили пожилую блокадницу переехать в Россию, где она подала заявление на получение гражданства.

Однако этот вопрос из-за бюрократических проволочек не решался уже год. Несмотря на наличие у Мальцевой статуса блокадницы и то, что она и ее семья по национальности русские, она вынуждена была доказывать свое право на гражданство РФ в общем порядке.

Журналисты RT узнали и рассказали об этой истории, и ее услышали в МВД России. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила главному редактору RT Маргарите Симоньян, что вопрос с получением гражданства РФ блокадницей Клавдией Мальцевой взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова.