Касаткина завершила выступление на турнире WTA в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Риме. В матче третьего круга она уступила украинке Элине Свитолиной в трех партиях. Итоговый счет – 0:6, 6:3: 6:2 в пользу соперницы россиянки.

Касаткина здорово начала эту встречу, не отдав ни одного гейма в первом сете. Однако затем украинская теннисистка сумела перевернуть ход игры, взяв верх в двух оставшихся партиях. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут.