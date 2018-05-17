Жителям Горловки сказали: "Пошли вон"

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Горловке погибла женщина. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" сообщил военный корреспондент телеканала "Россия" Александр Сладков. Режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки был нарушен более 30 раз.

"Американцы прилетели во главе с Куртом Волкером в Киев, делегация военных специалистов посетила линию фронта, и накануне их посещения был захвачен поселок Чигари, это окраина Горловки. Туда зашли 40 военнослужащих украинской армии, хотя дали слово не заходить, но обманули. Зачистили село, начали хватать мирных жителей и предложили покинуть свои дома. Как говорится – пошли вон! А там дети, школьники. Куда идти людям? Эту информацию дали жители. Горловка обстреливается крупнокалиберными боеприпасами уже сутки, разрушены более сорока зданий, пять человек ранены и одна женщина погибла. Это только в Горловке. Кроме того, обстреляна фильтровальная станция, обеспечивающая жителей чистой водой. По ней выпущено сорок реактивных снарядов. Ответственность за подобные случаи предусмотрены международным правом, по объектам жизнеобеспечения нельзя наносить удары, так же, как убивать мирных жителей. А здесь стреляют по мирным. По инициативе украинских военных, идет обострение — вместо того, чтобы договариваться. Но это не решение вопроса. Все можно решить путем переговоров", — проинформировал Александр Сладков.