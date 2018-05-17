Отец Меган Маркл не приедет на ее свадьбу с принцем Гарри

Отец Меган Маркл, невесты британского принца Гарри, не сможет присутствовать на церемонии бракосочетания из-за проблем со здоровьем.

"К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда беспокоилась об отце и надеюсь, что у него будет время для того, чтобы сосредоточиться на здоровье", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Маркл, выпущенном Кенсингтонским дворцом.

Томас Маркл сейчас находится в Мексике. Ранее он сообщал, что у него случился сердечный приступ, после чего врачи приняли решение срочно прооперировать пациента. Сейчас он у него проходит период реабилитации.

Свадьба Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке. Церемония венчания начнется в 12:00 (14:00 мск). Пара пригласила на торжество 2640 гостей.

Королева Великобритания Елизавета II уже одобрила предстоящий брак своего внука. Подобным формальным одобрением монарха на брак должны заручиться все члены королевской семьи с первой по шестую позиции в очереди на престол.