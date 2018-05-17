Британские журналисты сделали онлайн-калькулятор продолжительности жизни

Представители британской телерадиокомпании BBC опубликовали на своем сайте онлайн-калькулятор продолжительности жизни. Программа учитывает ваш пол, возраст и страну проживания. Авторы проекта пишут, что родившиеся в нулевые и позднее будут жить как минимум на семь лет дольше тех, кто старше их на 10-20 лет.

После ввода на сайте ваших персональных данных калькулятор покажет, какой процент жизни вы проведете здоровыми. Кроме того, можно узнать, на каком месте ваша страна находится по этому показателю по сравнению с другими.

К примеру, в России, если верить программе, средняя продолжительность жизни для мужчин составляет 69 лет, а для женщин – 79. При этом 84 процента жизни россияне проводят в добром здравии.

Также калькулятор продемонстрирует, как изменилась продолжительность жизни в стране.

Программа сделана на основе данных Института медицинских показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.