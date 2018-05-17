Пагоды, сад камней и дом чайных церемоний: в Москве появится уголок Поднебесной

Первый в России традиционный китайский парк появится в Москве. Арки и пагоды, искусственный водоем в центре, сад камней и дом чайных церемоний — все это можно увидеть на улице Вильгельма Пика, на территории бывшего бетонного завода. Рядом строится деловой центр, где разместятся офисы китайских банков и корпораций.

Здания с вогнутыми крышами, традиционными для восточной архитектуры, арки, беседки и деревянные мостки, сочетание легкости и плавности линий, именно так будет выглядеть китайский парк. Создатели проекта ориентировались на императорские сады и дворцы Северного Китая.

С крыши будущего китайского делового центра виден масштаб садово-паркового ансамбля, который занимает территорию в 5,5 гектаров. Это будет самый большой парк в традиционном китайском стиле во всей Европе. Ничего подобного за пределами Поднебесной нет.

На территории парка появится Дом чайных церемоний, где посетители смогут попробовать десятки сортов чая из традиционной посуды — гайвани. В выставочном зале организуют галерею и сувенирные магазины с шелком и фарфором. Одно из зданий займет ресторан традиционной китайской кухни.

"Улучшение сотрудничества в области культуры и экономики — главная цель создания этого многофункционального комплекса. В нем заинтересованы обе стороны. И мы верим в то, что этот объект будет способствовать укреплению культурных связей между Россией и Китаем", — говорит Чжао Янтун, заместитель генерального директора Китайской международной инвестиционной корпорации.

Еще несколько лет назад здесь была огромная мусорная свалка, а на месте делового центра располагался завод строительных материалов. Территорию пришлось очищать от гор мусора, тоннами вывозили техногенный грунт и привозили плодородную землю. Теперь здесь появится парк, засаженный сотнями деревьев и тысячами кустарников.

"Для создания облика китайского традиционного парка будут использоваться ивы "тристис", которые характеры возле водоемов в Китае, также сосны, ниваки, тсуги", — рассказывает Александр Ильин, технический директор ландшафтной компании.

В центре паркового ансамбля расположится искусственный пруд с ручьями, декорированный камнем. Первая утка уже облюбовала водоем. А сооружения вокруг пруда соединят при помощи пешеходных галерей. Китайская стилистика выдержана в мельчайших деталях.

"Кровлю укладывают черепицей, которую привезли прямо из Китая. Отделочные материалы для фасадов зданий тоже оттуда. Сооружения украсят традиционным орнаментом, который создадут художники", — говорит Ван Даньци, главный инженер объекта.

Благоустройство парка планируют завершить к началу следующего года, тогда же откроется деловой центр.