Депутаты МГД поддержали идею создания загородных избирательных участков

Московская городская дума приняла в трех чтениях закон о создании избирательных участков за пределами столицы на выборах мэра. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.

На последних выборах президента России впервые была использована система "мобильный избиратель", позволяющая голосовать не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. Депутаты предлагают применить подобную систему на выборах мэра не только на территории города, но и за его пределами.

Единый день голосования придется на второе воскресенье сентября, в пик дачного сезона, и закон создаст дополнительные гарантии реализации избирательных раз граждан.

При этом Мосгоризбирком наделяется правом, но не обязанностью образовывать избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы за пределами города. Участки будут создавать с учетом желания горожан, и в первую очередь это делается для удобства дачников.

Ранее законопроект был внесен в Мосгордуму мэром столицы Сергеем Собяниным. Принятые Мосгордумой поправки мэр подпишет, после чего их опубликуют, и закон вступит в силу, как ожидается, до начала избирательной кампании, которая будет объявлена в период с 31 мая по 10 июня.