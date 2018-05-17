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Российские СМИ на Украине 44 минуты назад
Вышинский: все действия против меня были расписаны заранее
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Все действия правоохранительных органов Украины в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского были "расписаны заранее", заявил сам журналист на заседании суда, где решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
"То, как проходили следственные действия и то, что проходило со следственными действиями параллельно, свидетельствовало о том, что все было расписано заранее. В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения", — заявил Вышинский на суде. Запись с суда транслировал в своем эфире телеканал "Россия 24".
В четверг Херсонский городской суд Херсонской области рассматривает ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Вышинского. На сайте суда указывается, что "данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 111 (государственная измена)".
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в киевский офис, где работают корреспонденты РИА Новости, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.
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