Почти час полуголый американец перестреливался с полицейскими

Поздним вечером 11 мая полицейские патрулировали один из кварталов Эвансвилла и были атакованы вооруженным 51-летним мужчиной — местный житель Барри Фримен, дождавшись темноты, вышел на улицу в одном нижнем белье и начал палить из штурмовой винтовки AR-15 по стражам закона.

К сотрудникам органов правопорядка оперативно пришло подкрепление, но и это не помогло остановить сумасшедшего стрелка, поливавшего шквальным огнем офицеров и их автомобили. При этом Фримен постоянно перемещался по плохо освещенным участкам улицы, и стражам закона приходилось ориентироваться на звуки выстрелов, нежели полагаться на зрение.

Вооруженное противостояние длилось 55 долгих минут, пока полицейским не удалось ранить стрелка. За это время Фримен умудрился поменять винтовку на внушительный дробовик и повредить четыре патрульных автомобиля: впоследствии в одном из них было насчитано 23 пулевых отверстия.

Во время перестрелки двумя выстрелами в грудь был убит случайный прохожий по имени Джефри Кемпф: следователи считают, что он вышел на шум стрельбы и в темноте был принят агрессивным мужчиной за полицейского. Сам Фримен скончался спустя несколько дней в больнице.

В настоящее время расследование инцидента продолжается. Полицейские считают, что подозреваемый намеренно стрелял только по служителям закона, однако вопрос о мотивах, побудивших его взяться за оружие, пока что остается открытым.