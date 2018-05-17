СК: по делу о мошенничестве в Эрмитаже задержан бывший замминистра культуры

Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, экс-директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников подозреваются в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенном организованной группой в особо крупном размере" УК РФ. У них уже проведены обыски.

По данным следователей, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Григорий Пирумов и Борис Мазо уже являлись фигурантами громкого "дела реставраторов". Их судили за то, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. Под его руководством мошенники умыкнули из государственного бюджета не менее 160 миллионов рублей.

В 2017 году Пирумов был приговорен к полутора годам лишения свободы. Такое же наказание получил и Борис Мазо. С учетом того, что оба подсудимых уже отбыли этот срок в СИЗО, обоих освободили из-под стражи сразу после вынесения приговора. Остальные фигуранты этого дела получили условные сроки.