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Экология 11 минут назад
Созданные химиками СПбГУ нанотрубки из урана спасут мир от рака и ядерных отходов
Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) синтезировали нанотрубки из урана и серы. Новую технологию можно применять в самых разных областях, от захоронения радиоактивных отходов до лечения рака. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nanomaterials.
До этого получить урановые нанотрубки учёным удавалось лишь однажды. 15 лет назад профессор СПбГУ, член-корреспондент РАН Сергей Кривовичев создал похожий материал, в котором вместо серы использовался селен. Однако этот элемент весьма токсичен, к тому же активно реагирует с водой. Кроме того, селен-урановые трубки демонстрировали неустойчивость при повышении температуры.
Несмотря на многочисленные попытки научных групп по всему миру получить урановые нанотрубки другого состава, все подобные разработки оказывались безуспешными до сегодняшнего дня.
Теперь группа во главе с профессором СПбГУ Олегом Сийдрой синтезировала трубки с химической формулой [(UO2)6(SO4)10]8- и внутренним диаметром 1,4 нанометра.
"Нанотрубки с ураном и серой показывают значительную устойчивость при увеличении температуры, что является очень важным свойством с точки зрения их перспективного применения для атомной промышленности. Их можно использовать для разделения радиоактивных элементов, а также они могут стать одной из уникальных форм захоронения радиоактивных отходов", – отмечает Сийдра в пресс-релизе вуза.
Действительно, радиоактивные атомы урана связываются в прочную структуру, устойчивую к воздействию кислот и высокой температуры. Так что химического разрушения нанотрубок с выделением опасных соединений можно не бояться. Важно лишь, чтобы сами нанотрубки не разносились по окружающей среде (например, потоками воды).
"Полученные материалы не потребуют дополнительной изоляции при захоронении. Но полигоны всё равно выбирать придётся тщательно: это должны быть гранитные массивы, куда не просачиваются грунтовые воды", – объясняет Сийдра в материале ТАСС.
Впрочем, чтобы учёные могли быть абсолютно уверены в своих умозаключениях, им потребуются дополнительные исследования, в которых будет смоделировано старение материала в течение миллионов лет.
"От научной разработки до применения нового способа захоронения отработанного ядерного топлива нас могут отделять 10–15 лет, в течение которых нужно провести дополнительные исследования полученных материалов", – комментирует учёный.
Также нанотрубки можно использовать для разделения ядерных отходов на составляющие, что позволит утилизировать их более эффективно.
"Материал можно применить и для разделения компонентов ядерного топлива. Например, внутри нанотрубки может находиться цезий, а на её поверхности в связанном виде – стронций", – объясняет профессор.
Ещё одна интригующая возможность связана с лечением онкологических заболеваний.
"Помимо собственно получения нанотрубок нам удалось ещё и "обернуть" их молекулами аминокислоты, и это само по себе также очень интересно и важно. Такие "трубки в молекулярной обёртке" с высокорадиоактивным изотопом урана-235 можно попытаться доставлять к опухолям в организме", – прогнозирует Сийдра.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали о нанотрубках из углерода и других материалов. Не обошли мы стороной и проблему использования отработанного ядерного топлива, рассказав, как сделать из него "алмазные батарейки".
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