Искусственный интеллект научился угадывать, какие песни станут хитами

Программисты из Калифорнийского университета в Ирвайне попытались вывести формулу идеального поп-хита, загрузив в нейросеть более 500 тысяч песен, написанных в период с 1985-го по 2015-й год. Эта затея успехом не увенчалась, зато компьютер научился предсказывать потенциальную хитовость той или иной песни, сообщает RSOS.

Авторы проекта попытались выявить общие черты поп-хитов – тембр, тональность, жанр, настроение, соотношение голоса и музыки, качество исполнения и звукозаписи.

Программисты учли также концептуальные изменения, произошедшие в поп-музыке за последние 30 лет. К примеру, востребованность веселых песен постепенно снизилась. В верхних строчках хит-парадов их потеснили более грустные и даже злые композиции, в которых появились слова "убью" и "ненавижу", а "я" сменилось на "мы".

Кроме того, с начала нулевых среди топовых звезд стало больше женщин, а рок сдал позиции популярности под натиском электронных композиций.

Эти параметры математики загрузили в нейросеть RandomForest. Сначала алгоритм попросили проанализировать только звук. Компьютер угадал хитовость композиций с точностью до 74-х процентов. Когда программе сообщили, кто из авторов загруженных в нее композиций является звездой, а кто не столь популярен, точность предсказаний возросла до 86 процентов.