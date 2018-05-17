Сотни главарей и десятки тысяч боевиков. Российские военные отчитались об уничтоженных террористах

За время военной операции в Сирии правительственные войска при поддержке российской армии ликвидировали 819 высокопоставленных террористов и около 65 тысяч рядовых боевиков.

Кроме того, уничтожено более 8 тысяч боевых машин и пикапов с пулеметами, 718 мастерских, где бандиты собирали самодельное оружие и боеприпасы к нему, и, наконец, 37 заводов, на которых выпускали транспорт для смертников: так называемые "джихад-мобили" и "джихад-танки", рассказал агентству "Интерфакс-АВН" командующий Центрального военного округа России Александр Лапин. В 2017 году он руководил группировкой российских войск в Арабской Республике.

На данным момент совместными усилиями россиян и сирийцев от террористов освобождено свыше 113 тысяч квадратных километров страны, и более 1200 населенных пунктов. Среди них такие крупные, как Алеппо, Пальмира, Абу-Кемаль или, например, Дейр-эз-Зор.