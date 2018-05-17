В Москве ожидается гроза и град

Гроза и сильный ветер ожидаются днем и вечером 17 мая в столице.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в пресс-службе московского главного управления МЧС.

Собеседник агентства сослался на прогноз синоптиков Росгидромета, согласно которому в ближайшие 1-2 часа в отдельных районах Москвы ожидается гроза с дождем, местами град, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Данная погода может сохраниться до 23 часов 17 мая.

В связи с данным прогнозом, столичный главк МЧС предупреждает горожан и гостей Москвы о необходимости быть осторожным и внимательным.