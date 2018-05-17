Певицы из группы "Фабрика" в полном составе попали в украинское "Чистилище"

В раздел "Чистилище" сайта украинских националистов "Миротворец" в полном составе попала женская российская поп-группа "Фабрика". Врагами Украины Александра Савельева, Ирина Тонева и Александра Попова стали после того, как выступили 11 мая в Донецке на праздновании “Дня республики”.

Внесение в этот черный список на сайте организации объясняют тем, что девушки "сознательно нарушили государственную границу Украины, приехав на оккупированную боевиками часть Донбасса".

Также группу обвинили в "сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями, участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины", пишет украинский портал "Вести".