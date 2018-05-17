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Ситуация на Украине 1 час назад
17 мая 201815:47
Певицы из группы "Фабрика" в полном составе попали в украинское "Чистилище"
В раздел "Чистилище" сайта украинских националистов "Миротворец" в полном составе попала женская российская поп-группа "Фабрика". Врагами Украины Александра Савельева, Ирина Тонева и Александра Попова стали после того, как выступили 11 мая в Донецке на праздновании “Дня республики”.
Внесение в этот черный список на сайте организации объясняют тем, что девушки "сознательно нарушили государственную границу Украины, приехав на оккупированную боевиками часть Донбасса".
Также группу обвинили в "сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями, участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины", пишет украинский портал "Вести".
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