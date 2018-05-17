Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 мая 201815:54 (обновлено в 16:06)

Буффон официально объявил об уходе из "Ювентуса"

EPA

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон на специальной пресс-конференции заявил, что игра с "Вероной", которая состоится 19 мая, станет последней для него в составе "Старой Сеньоры". Также он сообщил, что получил несколько предложений о продолжении игровой карьеры.

"Субботний матч с "Вероной" станет для меня последним в составе "Ювентуса". Я думаю, это лучший способ закончить это великое приключение", — приводит слова Буффона РИА Новости.

Кроме того, итальянский вратарь рассказал, что еще не знает, продолжит ли он игровую карьеру. "Я получил ряд предложений. Как на поле, так и за его пределами, и самое стимулирующее мне сделал (президент "Ювентуса") Андреа Аньелли. На следующей неделе я приму решение о своем будущем", — заявил Буффон.

Ранее агент вратаря сообщил, что его клиент собирается завершить игровую карьеру после матча с "Вероной".

Сейчас

15:31

В Москве ожидается гроза и град

15:24

СК: по делу о мошенничестве задержан бывший замминистра культуры

14:12

Отец Меган Маркл не приедет на ее свадьбу с принцем Гарри

12:53

Дума приняла закон о безопасности акватории Крымского моста

11:39

В Подмосковье запретили вейпы

11:35

Банковские счета братьев Магомедовых арестованы

11:07

Дума сняла Голикову с должности главы Счетной палаты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

СК: по делу о мошенничестве в Эрмитаже задержан бывший замминистра культуры

СК: по делу о мошенничестве в Эрмитаже задержан бывший замминистра культуры

1 час назад
Вышинский: все действия против меня были расписаны заранее

Вышинский: все действия против меня были расписаны заранее

2 часа назад
Песков: призывы разбомбить Крымский мост - это безумие

Песков: призывы разбомбить Крымский мост - это безумие

2 часа назад
В Москве ожидается гроза и град

В Москве ожидается гроза и град

1 час назад
Огонь в Пугачеве будут тушить еще трое суток

Огонь в Пугачеве будут тушить еще трое суток

3 часа назад
Задержан москвич, напавший на пенсионерку с шилом

Задержан москвич, напавший на пенсионерку с шилом

1 час назад
Станет ли bitcoin спасением для Ирана

Станет ли bitcoin спасением для Ирана

7 часов назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Washington Post считает, что главной звездой Крымского моста стал кот

Washington Post считает, что главной звездой Крымского моста стал кот

4 часа назад
Фекалии гиппопотамов "душат" рыбу в африканской реке

Фекалии гиппопотамов "душат" рыбу в африканской реке

16 минут назад
Вечером небо покажет землянам большой пепельный серп

Вечером небо покажет землянам большой пепельный серп

58 минут назад
Сотни главарей и десятки тысяч боевиков. Российские военные отчитались об уничтоженных террористах

Сотни главарей и десятки тысяч боевиков. Российские военные отчитались об уничтоженных террористах

1 час назад
Певицы из группы "Фабрика" в полном составе попали в украинское "Чистилище"

Певицы из группы "Фабрика" в полном составе попали в украинское "Чистилище"

1 час назад
Искусственный интеллект научился угадывать, какие песни станут хитами

Искусственный интеллект научился угадывать, какие песни станут хитами

1 час назад
Ультрадорогой iPhone X с солнечной батареей посвятили Илону Маску

Ультрадорогой iPhone X с солнечной батареей посвятили Илону Маску

1 час назад
Почти час полуголый американец перестреливался с полицейскими

Почти час полуголый американец перестреливался с полицейскими

2 часа назад
All inclusive на дому: российскую туристку поймали на масштабной краже в турецком отеле

All inclusive на дому: российскую туристку поймали на масштабной краже в турецком отеле

2 часа назад
Вера Сотникова была "всем" для Владимира Кузьмина, но союз все равно распался

Вера Сотникова была "всем" для Владимира Кузьмина, но союз все равно распался

2 часа назад
Отец Меган Маркл не приедет на ее свадьбу с принцем Гарри

Отец Меган Маркл не приедет на ее свадьбу с принцем Гарри

2 часа назад
УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)

УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)

2 часа назад
Путешествия начинаются здесь: Южная Корея

Путешествия начинаются здесь: Южная Корея

2 часа назад
Жителям Горловки сказали: "Пошли вон"

Жителям Горловки сказали: "Пошли вон"

2 часа назад
МВД поможет скорее получить российское гражданство 82-летней блокаднице из Донецка

МВД поможет скорее получить российское гражданство 82-летней блокаднице из Донецка

3 часа назад
Волкер: Украине не вернуть земли, отошедшие к России

Волкер: Украине не вернуть земли, отошедшие к России

3 часа назад
Назад в будущее: нефть превысила отметку ноября 2014-го

Назад в будущее: нефть превысила отметку ноября 2014-го

3 часа назад
Mercedes-Benz не намерен сворачивать производство старого "Гелика"

Mercedes-Benz не намерен сворачивать производство старого "Гелика"

3 часа назад
Фильм Серебренникова "Лето" претендует на "Золотую пальмовую ветвь"

Фильм Серебренникова "Лето" претендует на "Золотую пальмовую ветвь"

4 часа назад
Микробы из Йеллоустона рассказали о жизни на ранней Земле и, возможно, на Марсе

Микробы из Йеллоустона рассказали о жизни на ранней Земле и, возможно, на Марсе

4 часа назад
Штраф за нарушения на железнодорожных переездах станет заметно серьезнее

Штраф за нарушения на железнодорожных переездах станет заметно серьезнее

4 часа назад
В Подмосковье запретили продавать вейпы детям

В Подмосковье запретили продавать вейпы детям

5 часов назад
В Ботсване турист дал леопарду поиграть своей ногой. Видео

В Ботсване турист дал леопарду поиграть своей ногой. Видео

5 часов назад
Банковские счета братьев Магомедовых арестованы

Банковские счета братьев Магомедовых арестованы

5 часов назад
Климатологи рассказали, когда наступит следующий ледниковый период

Климатологи рассказали, когда наступит следующий ледниковый период

5 часов назад
Голикова расплакалась, уходя с должности главы Счетной палаты

Голикова расплакалась, уходя с должности главы Счетной палаты

5 часов назад
На трассе М4 "Дон" появятся еще два платных участка

На трассе М4 "Дон" появятся еще два платных участка

6 часов назад
Сочи: сначала - пляж, потом - футбол

Сочи: сначала - пляж, потом - футбол

6 часов назад
Столетие российской игрушки: за лучшую можно проголосовать в Интернете

Столетие российской игрушки: за лучшую можно проголосовать в Интернете

6 часов назад
Для тех, кто вдохновился: топ-10 игр про строительство моста

Для тех, кто вдохновился: топ-10 игр про строительство моста

7 часов назад
Сдать за два часа: спрос на дешевые квартиры в три раза превышает предложение

Сдать за два часа: спрос на дешевые квартиры в три раза превышает предложение

7 часов назад
СКР возбудил дела против 15 конституционных судей Украины

СКР возбудил дела против 15 конституционных судей Украины

7 часов назад
Google запускает YouTube Music. Сервис придет и в Россию

Google запускает YouTube Music. Сервис придет и в Россию

7 часов назад
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления

7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления

8 часов назад
Вести.net: у культовой игры S.T.A.L.K.E.R. будет продолжение

Вести.net: у культовой игры S.T.A.L.K.E.R. будет продолжение

8 часов назад
Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

19 часов назад
Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

15.05.2018 10:00
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

14.05.2018 17:55
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05