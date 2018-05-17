Буффон официально объявил об уходе из "Ювентуса"

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон на специальной пресс-конференции заявил, что игра с "Вероной", которая состоится 19 мая, станет последней для него в составе "Старой Сеньоры". Также он сообщил, что получил несколько предложений о продолжении игровой карьеры.

"Субботний матч с "Вероной" станет для меня последним в составе "Ювентуса". Я думаю, это лучший способ закончить это великое приключение", — приводит слова Буффона РИА Новости.

Кроме того, итальянский вратарь рассказал, что еще не знает, продолжит ли он игровую карьеру. "Я получил ряд предложений. Как на поле, так и за его пределами, и самое стимулирующее мне сделал (президент "Ювентуса") Андреа Аньелли. На следующей неделе я приму решение о своем будущем", — заявил Буффон.

Ранее агент вратаря сообщил, что его клиент собирается завершить игровую карьеру после матча с "Вероной".