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Здоровое долголетие и старение 57 минут назад
Выносливые вулканические микробы помогут создать уникальный антивозрастной препарат
На протяжении долгого времени учёные тщательно изучали, как крошечным выносливым существам, известным как археи, удаётся процветать в кипящих вулканических бассейнах с серной кислотой. Подобные исследования позволяют больше выяснить о зарождении жизни, но, как оказалось, узнать можно не только о её появлении, но и о её продлении.
Наблюдения за археями помогают учёным ни много ни мало разрабатывать уникальный антивозрастной препарат. Как сообщают австралийские специалисты, они создают новое лекарственное средство, которое, возможно, сможет значительно замедлить процесс старения и задержать, а может, и предотвратить развитие основных заболеваний людей. Речь идёт о раке, болезни Альцгеймера, диабете второго типа и артрите.
Как отмечается в пресс-релизе, прорыв основан на многолетнем исследовании, направленном на изучение способности одноклеточных организмов выживать в самых суровых условиях.
Так, в исследованиях прошлых лет учёные определили, что белок SSB1 помогает организмам поддерживать процесс репарации ДНК (по сути, её восстановления).
Поясним, что под репарацией ДНК понимается особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённых при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физических или химических реагентов.
Наши исследования архей помогли выявить белок "супергероя", известный как SSB1, поясняет Дерек Ричард (Derek Richard) из Квинслендского технологического университета, один из авторов работы. Произошло это около десяти лет назад.
Позднее, учёные выяснили, что и у людей присутствует собственная версия такого спасительного белка. Его назвали hSSB1.
"Мы определили, что в каждой клетке тела человека есть тот самый белок hSSB1", — рассказывает Ричард.
По его словам, SSB1 похож на ангела-хранителя, который следит за генетическим кодом, и, если появляются какие-то повреждения, он исправляет все "неточности".
Но с возрастом подобный "ремонт" выполняется уже не так качественно, в результате чего могут развиться такие заболевания, как рак и болезнь Альцгеймера.
"Когда мы обнаружили, что SSB1 помогает археям восстанавливать их повреждения ДНК, мы поняли, что, возможно, наткнулись на основу для нового клеточного лечения для людей", — говорит учёный.
Такое лечение в будущем поможет контролировать процесс старения и поддерживать здоровье человека на должном уровне на протяжении более долгого времени, считает Ричард.
Надеясь на создание такого лекарственного средства, специалисты стали тщательно изучать, как hSSB1 функционирует у людей. Оказалось, что по мере взросления происходит подавление работы hSSB1 и связанных с ним белков, что замедляет процесс восстановления ДНК и приводит к целому ряду проблем со здоровьем.
"Существует связь между раком, старением и восстановлением ДНК. По мере того как мы стареем, белок начинает действовать чуть иначе и позволяет нашему геному повреждаться, а это повреждение может привести к раку", — говорит другой автор исследования Кен Обирн (Ken O'Byrne).
Изучая свойства и принципы работы такого белка "супергероя", специалисты разрабатывают новое лекарственное средство, которое как раз поможет восстанавливать деятельность hSSB1 и не допускать остановки "ремонта" ДНК. Это означает, что клетки будут продолжать действовать так, как если бы они были гораздо моложе. В результате замедляется или и вовсе предотвращается натиск различных возрастных проблем со здоровьем – от рака до диабета и артрита.
Исследователи говорят, что их цель состоит не в том, чтобы продлить жизнь человека, а в том, чтобы значительно улучшить её качество – увеличить период, когда человек полностью здоров.
"Как только такой препарат будет доведён до ума, его можно будет использовать для защиты людей с высоким риском развития рака и других заболеваний", — заключает Обирн.
На сегодняшний день специалисты намерены продолжить разработку препарата, они также надеются провести больше исследований, включая токсикологические, чтобы в будущем провести испытания лекарства на людях. С этой целью они собирают средства на проведение будущих работ.
Результаты исследования представлены в научном издании DNA Repair.
К слову, многие учёные стараются улучшить качество жизни пожилых людей. Для достижения этой цели они советуют обратить внимание на лёгкую пищу и физические упражнения. Также исследователи считают, что не стоит сидеть на одном месте более получаса.
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