Шестеркин будет защищать ворота сборной России в игре с канадцами

Вратарь санкт-петербургского СКА Игорь Шестеркин оказался в стартовом составе сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Дании против канадской команды. Василий Кошечкин остался на этот раз в запасе.

Игра с "Кленовыми листьями" станет для Шестеркина уже третьей на турнире в стартовом составе. Также за сборную России в матче с канадцами сыграют защитники Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Зайцев, Егор Яковлев, Алексей Береглазов и Динар Хафизуллин.

Атака национальной команды представлена Кириллом Капризовым, Павлом Дацюком, Никитой Гусевым, Михаилом Григоренко, Артемом Анисимовым, Павлом Бучневичем, Александром Барабановым, Ильей Каблуковым, Евгением Дадоновым, Никитой Сошниковым, Сергеем Андроновым, Ильей Михеевым и Максимом Шалуновым.

🇷🇺🇨🇦 Состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Канады. Начало игры в 17:15 (мск), прямая трансляция на Первом канале и сайте https://t.co/hVuJjUSFTb, все подробности в нашем твиттере. pic.twitter.com/OrqzHOkV0r — Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г.

Встреча между российскими и канадскими хоккеистами начнется 17 мая в 17:15 по московскому времени.