Американский самолет-шпион снова объявился рядом с Калининградской областью

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V опять заметили у российской границы. По данным интернет-ресурсов, которые следят за передвижением воздушных судов, шпион несколько часов летал рядом с Калининградской областью, пишет агентство "Интерфакс-АВН".

Стоит отметить, что этот самолет с подозрительной регулярностью стал появляться рядом в российским воздушным пространством. Накануне Дня Победы все тот же RC-135V Rivet Joint курсировал недалеко от границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

RC-135V – разведчик, оснащенный датчиками для обнаружения и идентификации любых источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции. Всего в военно-воздушных силах США служат 17 самолетов этой модификации. В экипаж каждого входят свыше 30 специалистов по радиоэлектронной разведке.