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Экология 17 минут назад
Фекалии гиппопотамов "душат" рыбу в африканской реке
В функционировании той или иной природной экосистемы важную роль играет буквально каждый её компонент, в том числе и отходы. И, между прочим, исследования, посвящённые такой неаппетитной теме, оказываются очень противоречивыми.
Например, экскременты морских птиц и некоторых рыб замедляют глобальное потепление, в то время как помёт сельскохозяйственных животных является одним из самых мощных источников метана, а коровий навоз, к тому же, увеличивает устойчивость бактерий к антибиотикам.
А вот исследователей, изучающих африканские экосистемы, интересует, какую роль играют в них фекалии гиппопотамов. Ранее специалисты выяснили, что некоторые насекомые, а также рыбы получают немало питательных веществ из этих отходов. Однако в новой работе было доказано, что тот же самый помёт губительно сказывается на популяциях рыб.
Напомним, что гиппопотам, или обыкновенный бегемот, является одним из крупнейших животных на планете: масса взрослых самцов может достигать четырёх тонн. Очевидно, что и отходов эти гиганты производят немало.
Команда американских учёных отправилась в кенийский Национальный заповедник Масаи-Мара, расположенный в бассейне реки Мара (протекает в Кении и Танзании). На территории заповедника обитает около четырёх тысяч гиппопотамов, в общее число отходов, которое они производят, составляет 8,5 тысяч тонн (!) навоза. Авторы работы решили выяснить, как эти отходы сказываются на других водных жителях.
Соавтор исследования Эмма Роси (Emma Rosi) из Института экосистемных исследований Кэри поясняет, по ночам гиппопотамы пасутся в саваннах, а дни проводят в воде, стараясь сохранять прохладу и избегать солнца. Именно в реках они и справляют естественную нужду.
Фекалии животных представляют собой частично переваренный растительный материал, который богат органикой и питательными веществами. Но, с другой стороны, при разложении экскрементов в воду выделяются отходы, которые истощают кислородные запасы. Бактерии активно пожирают кислород, а продуктами их жизнедеятельности становятся аммоний, сероводород, метан и диоксид углерода, первые два из которых токсичны для рыб.
В засушливые периоды всё не так страшно: бегемоты, как правило, нежатся в стоячих водоёмах, притоках рек и болотах. А вот в сезоны дождей бедная кислородом и насыщенная химикатами вода сносится в реку, и в ней рыба попросту не способна выжить: они погибает от гипоксии, поясняют авторы.
Они анализировали пробы из различных районов в течение трёх лет, сравнивая микробный и химический состав воды. За это время произошло 55 так называемых сезонных притоков, и в 49 случаях было зафиксировано падение уровня кислорода. В 13 случаях изменение химического состава воды вызвало гибель многих популяций рыб.
Отмечается, что для отбора проб использовались специальные роботизированные лодочки на дистанционном управлении, поскольку приближаться к гиппопотамам в дикой природе довольно опасно. Один из таких аппаратов показан на фото ниже.
Учёные полагают, что изменение потока реки или искусственный отвод воды могли бы изменить ситуацию. Хотя не факт, что это так уж необходимо.
Дело в том, что погибшая рыба служит источником пищи для местных падальщиков – некоторых видов птиц, а также крокодилов. Возможно, это ещё одна чётко продуманная природой система, в которую не стоит вмешиваться.
По словам соавтора исследования Кристофера Даттона (Christopher Dutton) из Йельского университета, вполне вероятно, что такие "кислородные катастрофы" в реках в дикой природе происходят намного чаще, чем предполагалось. Изучение оставшихся нетронутыми экосистем помогает лучше понять, как функционировала природа до появления активного антропогенного воздействия.
Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Nature Communications.
Кстати, ранее команда Эммы Роус представила ещё одно любопытное исследование: оказалось, что экосистему той же африканской реки Мара ежегодно питают тысячи утонувших гну.
Тем временем белые носороги посещают огромные кучи навоза, чтобы узнать последние новости.
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