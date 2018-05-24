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24 мая 201809:16

На стыке эпох: в Петербурге покажут самое полное собрание работ Петрова-Водкина

Фото: Государственный Русский музей

24 мая в Русском музее в Санкт-Петербурге открывается масштабная выставка произведений выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина, приуроченная к 140-летию со дня рождения мастера.

В залах корпуса Бенуа будут выставлены около 250 живописных и графических работ из фондов Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, региональных художественных музеев, а также из частных коллекций Петербурга и Москвы. Зрители смогут увидеть все этапы творческого становления художника в дореволюционный и советский периоды.

Впервые рядом с такими признанными шедеврами как "Купание красного коня", "Богоматерь Умиление злых сердец", "Петроградская мадонна", "Смерть комиссара", "Тревога" будут выставлены и малоизвестные полотна, а картины из постоянных экспозиций дополнят этюды и эскизы к ним, позволяющие увидеть весь процесс работы художника. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ, который сотрудничает с Русским музеем уже более 15 лет.

Кузьма Петров-Водкин – самобытный и, по сути, не принадлежащий ни к одному из течений и направлений той эпохи художник, внесший неоспоримый вклад в искусство ХХ века и оказавший огромное влияние на творчество русских и зарубежных живописцев. Его творчество, для одних слишком традиционное и классическое, а для других чересчур своеобразное и необычное, привело к тому, что мастер постепенно сам стал целым "направлением" в живописи.

"Не учить, не развлекать мы должны, а светить!" — так определял цель творчества Петров-Водкин. И это как нельзя более точно отражает суть его произведений. Удивительно его умение раскрыть великое через малое, придать простой жанровой сцене монументальные черты и глубокую философию, как, например, в картине "1918 год в Петрограде" (второе название "Петроградская мадонна"). Мрачные здания, пустые улицы, люди в изветшавшей одежде, а над панорамой Петербурга — женщина в платке, прижимающая к груди дитя. В ней нет ничего мистического, но ее лицо сразу же ассоциируется с ликом Богоматери, а усиливает ассоциацию белый платок и накидка, похожая на Покров Богородицы.

Петров-Водкин верил, что, "возвышая жизнь в искусстве, очищая его от мелочного и будничного, художник преобразует и саму жизнь". Иконопись привлекала Петрова-Водкина с юности: еще до получения художественного образования он некоторое время наблюдал за работой местных иконописцев, в зрелые годы изучал древнерусскую живопись, которая оказала значительное влияние на его поиски монументального стиля и путей преодоления бытовой приземленности в картинах.

В предреволюционные годы художник приходит к системе трехцветия в своей живописи: картины пишутся в той же палитре, что и древние иконы: красными, синими и золотыми красками. Петров-Водкин считал, что все колористическое богатство мира основано на трех главных цветах спектра: красном, синем, желтом, а композиции из этих цветов разной тональности позволяют создавать наиболее сильные и чистые гармонии (прекрасно демонстрируют это, например, картины "Утро. Купальщицы", "Полдень. Лето").

Остро чувствуя ограниченность выразительных возможностей, Петров-Водкин разрабатывает свою теорию, которую несколько приблизительно называют сферической перспективой. В основе ее лежит желание увидеть землю как планету, добиться того, чтобы человек почувствовал себя частью мира. Наиболее убедительно это видно в картине "Смерть комиссара", где Петров-Водкин вновь, как и в других своих "жанровых" картинах, пытается подняться до "вселенского уровня". Все позы людей, характер их взаимоотношений, странный "планетарный" ландшафт призваны показать красоту подвига и величие идеи, ради которой отдает свою жизнь герой.

В послереволюционные годы художник больше начинает работать в жанре портрета, стремясь к тому, чтобы в его картине чувствовался дух времени. Каждый его портрет — это человек в эпохе. Исключительно выразительны и натюрморты Петрова-Водкина, где художник выразил свой взгляд на предметы, окружающие человека, придавая им особую одухотворенную сущность, а также сумел невероятно тонко передать дух эпохи. Ярким примером могут служить представленные на экспозиции "Селедка", "Скрипка", "Черемуха в стакане".

В графических искусствах художник также сказал свое слово. Особый интерес представляют натурные рисунки, выполненные в разных графических техниках, начиная от графитного карандаша и заканчивая мягкими материалами (сангиной, пастелью, соусом).

"Посетители увидят самое полное собрание работ художника — около 250 экспонатов", — отметил заместитель руководителя департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко.

Выставка "Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения" будет работать с 24 мая по 20 августа в корпусе Бенуа Русского музея в Петербурге.

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