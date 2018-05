Французский художник оживляет мемы в "Твиттере"

Представители сервиса микроблогов Twitter опубликовали в своей регулярной подборке интересного контента работы французского художника-аниматора Кевина Гемина, который перерисовывает популярные мемы с животными с помощью консоли Nintendo 3DS.

Француз ищет в Сети изображения и гиф-анимацию с птицами и животными, после чего делает из них короткие зацикленные мультфильмы.

Гемин работает в этом жанре с 2009 года, первая слава в виде публикаций в западных СМИ пришла к автору в 2016-м.

По словам автора, он вдохновляется анимацией 1930-х годов. Француз закончил художественную школу в Лионе, но, тем не менее, называет себя самоучкой.

Me when I see the art I love. pic.twitter.com/USF2V9LV4U