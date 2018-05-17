Клуб ФНЛ "Енисей" разгромил "Анжи" в первом стыковом матче

В Красноярске состоялся первый стыковой матч за право выступать в следующем сезоне в чемпионате России по футболу между местным "Енисеем" и махачкалинским "Анжи". Хозяева поля разгромили гостей со счетом 3:0, сделав весомую заявку на повышение в классе.

У победителей дубль оформил Александр Кутьин (25-я и 58-я минута). Еще один гол на счету Артура Саркисова (70-я). Ответный матч состоится в Каспийске 20 мая.

Напомним, что "Анжи" в прошедшем чемпионате РФПЛ занял 14-е место. "Енисей" по итогам сезона расположился на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ.