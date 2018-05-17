Дело Вышинского: следствие проверит на измену всех подписчиков "РИА Новости Украина"

В Херсоне продолжается суд по делу журналиста Кирилла Вышинского. Ему избирают меру пресечения. Прокуратура требует ареста. Напомню, главного редактора "РИА Новости Украина" обвинили в госизмене.

Это его первое появление после задержания в Киеве: Кирилл Вышинский в суде Херсона. Именно в этом регионе находятся украинские правоохранительные и надзорные органы, которые, как считает Киев, должны работать в Крыму. Заседание не закрытое, трансляция разрешена. Правда в зале присутствует только пресса украинская. Он не надеется, что этот комментарий официальные СМИ Киева покажут.

"Все было расписано заранее. И в тот момент, когда проходил обыск, сотрудник пресс-службы Украины уже заявляла о задержании уже. Я расписался рядом с их подписями под статьей, что я не имею право разглашать тайны каких-либо следственный действий, а уже в момент фотографии со следственных действий появились в интернете", — отмечает Кирилл Вышинский.

Журналист "РИА Новости Украина" заявляет о заранее спланированной операции и отсутствии возможности комментариев, пока велась активная работа информационной службы правоохранительных органов Украины. Все средства и каналы связи во время обысков были заблокированы, о местонахождении самого Вышинского не было известно ни коллегам, ни его жене. Журналиста обвиняют в госимзене.

"Что касается обзоров интернет-страниц, которые как и другие оперативные обвинения легли в основу этого обвинения. Что мы видим? Что тут есть выдержки. Выдержки из текста, а не полный текст. Как нас учили преподаватели? Нас учили, что доказательство вины – это решение суда, которое он выносит на основании рассмотрения доказательств. Как может суд гарантировать целостность такого процесса, если приведенные доказательства – это выдержки из определенных статей?" – вопрошает адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский.

С требованием прекратить преследование главы информационного агентства выступили депутаты Госдумы России, уполномоченная по правам человека, ряд международных организаций, защищающих права журналистов.

"Предъявляется тяжелая уголовная статья о государственной измене с долгим тюремным сроком. Сделаны соответствующие обращения от имени Союза журналистов России, сегодня Государственная дума сделает такое же обращение ко всем парламентариям мира", — пообещал депутат Думы Ярослав Нилов.

Неоднозначно оценивают эту историю и в самом Киеве. Слишком быстрым оказалось решение о задержании подозреваемого. При этом была подписка о неразглашении деталей следствия, но очень много подробности кто-то специально предоставил украинской прессе.

"Мы видим, что уже никто не заинтересован ничего расследовать, доказывать. Главное, в принципе, первое информационная бомба, а уже послевкусие мало кого волнует, глобально до сути не докапываются", — констатирует киевский политолог Александра Решмедилова.

Подробностей самого расследования дела крайне мало. По данным украинских СМИ, следователи изъяли всю переписку, компьютерную технику и носители со служебными и личными документами. Почти 11 тысяч контактов, большинство из которых, скорее всего, обычные подписчики, но их тоже собираются проверить.