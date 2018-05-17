Опоздавший на рейс пассажир попытался выломать дверь самолета

Опоздавший на свой рейс из Мельбурна в Аделаиду 57-летний австралиец прорвался сквозь охрану аэропорта и едва не сломал дверь самолета, стоявшего рядом с терминалом, сообщает 9News. Дебошира сняли на видео.

Наделавший шуму инцидент произошел около 09:30 утра в четверг, 17 мая, когда прибывший в аэропорт мужчина узнал от персонала компании Jetstar, что он перепутал время и на несколько часов опоздал на свой рейс. Мириться с таким положением дел несостоявшийся пассажир был не готов, но найти общий язык с сотрудниками перевозчика у него не получилось.

От огорчения он закурил прямо в терминале, затем поругался со сделавшими ему замечание служителями закона, а когда до задержания было уже рукой подать, неожиданно вырвался и выскочил на летное поле, после чего бросился к аэробусу A320 все той же Jetstar, который стоял неподалеку.

Добравшись по трапу до двери, мужчина предпринял отчаянную попытку открыть ее и проникнуть внутрь, но его быстро скрутили грузчики. Перед судом подозреваемый предстанет 12 июня, меж тем, представители авиакомпании Qantas и ее "лоукост-дочки" Jetstar уже сообщили, что задержанный внесен в черный список и никогда больше не сможет подняться на борт этих перевозчиков.