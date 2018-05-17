Застрявшая в многоэтажке кошка 11 дней пряталась от спасателей

Не менее пяти выездов совершили уфимские спасатели, которых беспокоили жильцы многоэтажки — за стенами они то и дело слышали отчаянное мяуканье, но самого животного найти никак не удавалось, а потому сотрудники ПСО, сделав дыру в очередной стене, уезжали с пустыми руками.

Отыскать источник звука удалось только вечером 16 мая, притом что первый кошачий концерт прошел аж 5 мая, а само животное оказалось в бетонной ловушке на день раньше. Спасателям наконец-то удалось аккуратно извлечь кошку через очередное отверстие — за 12 дней она сильно исхудала и ослабла, но все равно оказывала сопротивление.

Новыми хозяевами "партизанки" стали владельцы квартиры на первом этаже, в которой она повторно явилась на свет.