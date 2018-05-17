Приехавший на заработки мужчина ограбил офис микрофинансовой организации

На днях офис одной из микрофинансовых организаций в Ачинске был ограблен. Преступник ворвался в помещение и, угрожая предметом, похожим на отвертку, забрал всю имеющуюся наличность — около 16 тысяч рублей.

Работница кредитного учреждения пообещала грабителю выполнить его требования "никуда не выходить и ничего не нажимать", и преступник скрылся.

В течение трех дней налетчик был пойман сотрудниками уголовного розыска: им оказался 30-летний мужчина, приехавший в город на заработки, однако вернуть похищенное не удалось, поскольку деньги были потрачены. Задержанному грозит заключение сроком до 10 лет.