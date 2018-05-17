"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

Федеральная программа "Большие гастроли" открыла свое зарубежное направление в Грузии. Впервые за 30 лет в Тбилиси проходят полномасштабные гастроли Московского театра "Современник", в которых принимают участие 103 человека (артисты, сотрудники постановочной части и администрации театра).

16 и 17 мая на сцене Грибоедовского театра уже прошел спектакль "Три товарища" в постановке Галины Волчек. "Современник" привез в Тбилиси обновленную редакцию спектакля, две главные роли в котором сыграют молодые артисты Татьяна Лялина и Шамиль Хаматов. Они оба вошли в спектакль только в этом сезоне, и для режиссера спектакля, которая довольна работой обоих, было важно показать в городе, известном своими театральными традициями, тех, за кем, по ее словам, "будущее театра". Тбилисская публика горячо приняла знаменитый театр из России, а сами актеры "Современника" отметили, что такого обмена энергией со зрительным залом они не испытывали никогда.

19 и 20 мая на этой же сцене покажут и "Вишневый сад". Это филигранная режиссерская работа Волчек, выполненная в лучших традициях русского психологического театра. В спектакле заняты Марина Неелова, Сергей Гармаш, Владислав Ветров, Ольга Дроздова, Мария Аниканова, Александр Хованский и другие артисты. 21 мая состоится вечер художественного руководителя театра Галины Волчек "Театр как судьба", во время которого она ответит на вопросы зрителей.

Билеты на все гастрольные события проданы уже давно. По словам директора Грибоедовского театра Николая Свентицкого, он пытается не брать телефонную трубку, потому что единственное, зачем ему сейчас звонят, — это билеты на "Современник", а их нет.

Помимо спектаклей и творческого вечера художественного руководителя, в грузинской столице пройдут еще две встречи: это мастер-класс Сергея Гармаша со студентами театрального института и вечер Валентина Гафта для творческой интеллигенции Тбилиси.

Встреча тбилисцев с артистами театра "Современник" проходит в рамках зарубежного направления федеральной программы "Большие гастроли", которая вот уже 5 лет воплощается в жизнь Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. В 2018 году в рамках зарубежной программы "Большие гастроли" 14 театров выступят 22 регионах РФ и ближнего зарубежья.